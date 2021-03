Il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro ha preso parte al convegno “Italia paese marittimo: sfide e opportunità”

12 Marzo 2021 18:51

Il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha preso parte al convegno “Italia paese marittimo: sfide e opportunità” che oggi si è tenuto a Livorno presso l’Accademia Navale

Con l’obiettivo di approfondire le tematiche legate all’importanza del settore marittimo in Italia, il commissario straordinario dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli, ha preso parte al convegno “Italia paese marittimo: sfide e opportunità” che oggi si è tenuto a Livorno presso l’Accademia Navale. Nel corso dell’incontro è stato messo in rilievo come nessun Paese e nessuna economia moderna possa fare a meno dell’uso del mare e delle relative vie marittime, in quanto fattori fondamentali per la stabilità, sia interna che internazionale, e per la prosperità e lo sviluppo, fondate sull’approvvigionamento delle risorse economiche e sulla garanzia del loro trasferimento.

Si tratta di un aspetto fondamentale, soprattutto, per l’Italia, Paese dalla vocazione marittima per eccellenza, che deve al mare e alle attività ad esso connesse gran parte della sua prosperità, del suo benessere e della sua sicurezza. Organizzato in cinque panel tematici, il commissario Agostinelli, insieme alla dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, Dirigente Generale del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, al comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia costiera, ammiraglio Giovanni Pettorino, è intervenuto al tavolo di discussione intorno a “I porti italiani ed il loro potenziamento quale progetto strategico per l’Italia”. In particolare, Agostinelli si è soffermato sulla sua esperienza specifica, maturata prima all’interno della Marina e poi, da oltre cinque anni, alla guida dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, che lo vede impegnato nel rilancio e nello sviluppo dell’infrastruttura portuale calabrese, primo porto di transhipment italiano e tra i più importanti nel Mediterraneo.