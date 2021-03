2 Marzo 2021 18:24

Il 2 marzo 1942 nasceva Lou Reed, uno dei più grandi rocker di sempre (morto nel 2013). Cosa mi piaceva di lui? Io l’ho conosciuto quasi postumo, quando da molto tempo aveva fatto i suoi album e i suoi pezzi più famosi, quelli sulla disperazione, sulla droga, sul mondo gay di NY, ecc. Ma per noi italiani, le parole non sono così importanti nelle canzoni in lingua inglese, quasi sempre incomprensibili. Sono un tutt’uno con la musica. E la sua voce stessa era musica, monotona e apatica. La sua chitarra era semplice, almeno in apparenza, pochi accordi per cantare la marginalità. Ma la musica sua e dei Velvet Underground, nel complesso, era sempre un passo avanti, e influenzò piano piano gradualmente gran parte del rock a lui contemporaneo, e quello successivo. In Italia i compagni fecero gli scontri per impedirgli di suonare, a Roma, a inizio anni 70, perché nella copertina di un disco c’era una svastica. Ma era solo l’estetica che anticipava il punk, che voleva scandalizzare totalmente, perché voleva dire che rifiutava tutta la società, in toto. Quando si capì questo, l’Italia divenne forse la sua patria d’elezione, fece decine di concerti negli anni, venne a suonare pure a Cosenza. Sempre con quella voce triste e monotona. Grazie Lou, sei stato un grande.

Olga Balzano Melodìa