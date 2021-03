Hockey su prato: la PGS Don Bosco 2000 si prepara per l’avvio dei campionati 20/21

1 Marzo 2021 13:43

Hockey su prato, tutto pronto per la PGS Don Bosco 2000: dopo il lungo stop causa pandemia, sono ripresi gli allenamenti

Si avvicina l’avvio ufficiale della stagione 2020/2021. Dopo il lungo stop causato dalla pandemia la PGS Don Bosco 2000 ha radunato i propri atleti e ripreso gli allenamenti in vista degli impegni ufficiali che coinvolgeranno tutte le categorie: la FIH ha infatti riconosciuto tutti i campionati di hockey su prato di interesse nazionale e le società d’Italia sono finalmente riuscite a programmare le proprie attività (serie A maschile e femminile sono appena ripartite).

D’obbligo ovviamente il rispetto di tutte le misure previste dal Protocollo federale ufficiale e dalle norme vigenti per il contrasto alla diffusione del Covid-19, a tutela di giocatori, tecnici e delle loro famiglie.

“L’Oratorio rappresenta ancora una volta un porto sicuro – afferma il presidente della PGS Don Bosco 2000 Sergio Fraumeni – Abbiamo atteso per riprendere gli allenamenti al fine di consentire ai nostri ragazzi di svolgere attività sportiva all’aria aperta ed in totale sicurezza. Ma ci sono ancora alcune ombre sullo svolgimento dei campionati. Gli attuali calendari prevedono un impegno incessante da qui alla fine di maggio e richiedono enormi sacrifici personali ed economici, poiché gli obiettivi per noi sono sempre il rispetto delle regole e la salvaguardia della salute di tutti. Tutta la società è però felicissima di tornare a giocare con bastone e pallina”.

I primi impegni ufficiali coinvolgeranno le formazioni allenate da Giuseppe Genovese: sabato 13 marzo a Messina contro la Pol.Galatea di Catania si giocherà il primo turno di serie B maschile (ad ottobre il precedente in Coppa Italia ha visto prevalere la Don Bosco per 2-1 sul sintetico del Dusmet) ed il giorno dopo, domenica 14, il doppio match dell’under 16 maschile contro l’HC Ragusa sul campo di Barcellona.

“I ragazzi sono molto motivati e si stanno impegnando per ritrovare la forma – afferma coach Genovese – Dopo tanti mesi lontani dai campi sono tornati con grande entusiasmo: non vedono l’ora di incontrare nuovamente gli avversari e dare battaglia fino all’ultimo minuto”.

Il campionato under 14 maschile prenderà il via invece domenica 21 marzo: i ragazzi di coach Sebastiano Mazzeo affronteranno la GS Raccomandata in un doppio impegno casalingo. Anche gli under 12 si stanno preparando per il primo concentramento ufficiale di categoria previsto a il 16 maggio a Barcellona P.G. (gli avversari saranno CusUnime ed HC Onarmo). Proprio ai più piccoli, ed ai loro genitori, si rivolge Mazzeo: “Giocare con noi da l’opportunità di conoscere un nuovo sport, nuovi amici e di crescere in un ambiente sicuro, come in famiglia. Aspettiamo quindi nuovi hockeisti in Oratorio il martedì ed il giovedì alle ore 18 per praticare attività all’aperto ed in totale sicurezza”.