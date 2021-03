16 Marzo 2021 09:36

Il Governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, per tutti gli altri si andrà fino in autunno

Il Governo presieduto da Mario Draghi porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari, per tutti gli altri si andrà fino in autunno. E’ quanto ha riferito il ministro del Lavoro, Andrea Orlando intervistato da Radio anch’io spiegando che entro marzo-aprile dovrebbe essere varato il documento politiche sugli ammortizzatori sociali.