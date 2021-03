Governo: Meloni, ‘convivenza Letta-Salvini difficile, sforzi centrodestra ma no discontinuità’

21 Marzo 2021 21:46

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – La convivenza “Letta-Salvini la vedo difficile, penso anche loro. Il problema è che la maggioranza ce l’ha la sinistra -Pd e 5stelle- dunque le scelte del governo sono molto in continuità col precedente nonostante gli sforzi e i tentativi degli alleati di centrodestra” al governo, “perché i numeri li hanno gli altri. Finché i numeri ce li ha la sinistra le cose purtroppo non cambieranno”. Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite di ‘Live non è la D’Urso’ su Canale 5.