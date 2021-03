Governo: domani Draghi a evento Sud, mercoledì a Camere in vista consiglio Ue

22 Marzo 2021 18:01

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Domani, alle ore 9.30, il premier Mario Draghi interverrà in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’, iniziativa di ascolto e di confronto organizzata dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. L’indomani, mercoledì, interverrà al Senato alle 9 e alla Camera alle 15.50 per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo. Giovedì e venerdì, infatti, il presidente del Consiglio parteciperà alla Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo e all’Eurosummit.