Giornata dell’Unità Nazionale, il sindaco di Messina: “un’occasione per riflettere sul divario tra il Nord ed il Sud

17 Marzo 2021 10:59

17 marzo: Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. Il Sindaco di Messina, De Luca: “un’occasione anche per riflettere sul divario tra il Nord ed il Sud del Paese”

Oggi, 17 marzo, si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera per ricordare quel 17 marzo 1861 in cui è stato proclamato il Regno d’Italia che segnò il complesso percorso di unificazione nazionale. Come ogni anno, la Presidenza del Consiglio ha disposto l’esposizione delle Bandiere Nazionale ed Europea su tutti gli edifici pubblici al fine di ricordare e promuovere i valori della cittadinanza e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica.

“Celebrare l’unità nazionale è importante, ma deve rappresentare anche una occasione per riflettere sul divario nello sviluppo del nord e del sud del Paese – ha dichiarato il Sindaco Cateno De Luca – specie nel momento in cui si programma la ripartenza post Covid attraverso l’utilizzo delle risorse del Recovery Plan. L’auspicio – ha concluso De Luca – è che si colga questa occasione per cominciare a correggere lo squilibrio nello sviluppo economico italiano che si è registrato in questi 160 anni di unità nazionale, durante i quali le regioni meridionali sono state fortemente penalizzate”.