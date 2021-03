Giornata dell’Endometriosi a Messina: domani si illumina di giallo la Fontana Senatoria

26 Marzo 2021 14:46

Il Comune di Messina in adesione all’iniziativa del Team Italy della Worlwide Endomarch “Facciamo luce sull’endometriosi, l’Italia si illumina di giallo”, domani, sabato 27, illuminerà di luce gialla la Fontana Senatoria adiacente Palazzo Zanca. L’invito è stato accolto dall’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore per aiutare i promotori nell’azione di divulgazione rispetto all’endometriosi e sensibilizzare su una malattia di cui soffrono 3 milioni di donne in Italia e 200 milioni nei Paesi occidentali, in sinergia con l’Assessore alla Pianificazione Energetica Francesco Caminiti, che ne ha curato con il Dipartimento interessato gli aspetti tecnici. L’endometriosi è una malattia misconosciuta, colpisce le donne in età fertile spesso accompagnata da una sintomatologia dolorosa e invalidante che genera un forte impatto sulla sfera personale e sociale della donna. “Ad oggi le cure sono poche e la diagnosi arriva spesso dopo un percorso lungo e dispendioso. Ecco perché è importante fare luce su questa patologia – afferma l’Assessore Calafiore – per evitare contrazioni della qualità della vita, causate da inevitabili ripercussioni psicologiche per la donna”.