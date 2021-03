Giornata della Donna a Messina: piantumato un albero di mimosa nell’area attrezzata a Minissale

8 Marzo 2021 20:34

Si è tenuta oggi, otto marzo per la ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna, una breve cerimonia nell’area attrezzata a verde in località Minissale, dove è stato piantumato un albero di mimosa. La pianta è stata donata dal Dipartimento Provinciale e Comunale delle Pari Opportunità e Disabilità di concerto con il Gruppo Forza Italia Giovani della Provincia di Messina. All’evento hanno preso parte il Vicesindaco Carlotta Previti e l’Assessore alle Pari Opportunità Laura Tringali; la dott.ssa Mariagrazia Interdonato componente Cda della Messinaservizi Bene Comune, i cui operatori hanno curato l’impiantamento dell’essenza; e le promotrici dell’iniziativa, la coordinatrice provinciale Forza Italia on. Bernardette Grasso; le responsabili Alessia Conti e Daniela De Salvo rispettivamente provinciale e cittadina del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità; Maria Rosa Chiofalo coordinatrice Forza Italia Giovani Messina; e la coordinatrice Ester Isaja di Forza Italia del “Movimento Azzurro – Donna”. E’ stata l’occasione, attraverso la simbolica piantumazione da parte delle donne presenti, per dare l’avvio ad un progetto più ampio di riqualificazione di altre aree a verde cittadine, da realizzare grazie all’impegno della Messinaservizi Bene Comune.