Gianluigi Scaffidi nominato nuovo commissario dell’ASP di Reggio Calabria

11 Marzo 2021 20:46

Reggio Calabria, gli auguri del sindaco Giuseppe Falcomatà al nuovo commissario dell’Asp Gianluigi Scaffidi

“Auguri di buon lavoro al neo Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria Gianluigi Scaffidi. Lo attende una sfida davvero importante, gli aspetti sui quali intervenire sono molteplici, su tutti sicuramente l’organizzazione del piano vaccinale, che in queste settimane ha registrato diverse criticità sul nostro territorio. Ma il dott. Scaffidi ha tutte le capacità professionali e la necessaria esperienza per affrontarle. Sono convinto che insieme si potrà fare un ottimo lavoro, promuovendo un percorso che faccia del dialogo e della sinergia istituzionale un valore aggiunto.

Da parte dei Sindaci della Città Metropolitana la massima disponibilità a supportare le attività che il nuovo Commissario deciderà di mettere in campo per una più efficace organizzazione del comparto sanitario sul nostro territorio”. È quanto scrive in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.