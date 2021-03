Cesare, durante i lavori di ristrutturazione del Chiosco trovato cofanetto con storica ricetta del Bacio risalente al 1918: da oggi è disponibile come nuovo gusto gelato

24 Marzo 2021 13:23

Reggio Calabria, grazie a Gelato Cesare è possibile gustare i sapori di una volta

Da Gelato Cesare a Reggio Calabria è possibile riscoprire i sapori di un tempo grazie alla genuinità delle materie prime e soprattutto all’intraprendenza del mitico Davide Destefano che lavora quotidianamente per realizzare gusti di gelato nuovi, unendo l’innovazione della modernità alla tradizione del passato. Destefano, infatti, riscopre le storiche ricette per addolcire i palati dei propri affezionati clienti in un’ottica di riscoperta dei sapori più sani e genuini.

La novità di oggi è dedicata a tutti gli amanti del “Bacio”, gusto storico e tradizionale che Davide Destefano ripropone grazie a una storica ricetta del 1918 nascosta in un cofanetto trovato per caso durante l’ultima ristrutturazione del chiosco Cesare. Ecco perchè il nuovo gusto gelato si chiama “1918 Bacio come una volta“. Il gusto è realizzato con semplici ingredienti da sempre cardine della famosa gelateria, ma sempre attuali: una delicata base di cioccolato al latte e gianduia impreziosita da un’avvolgente e golosa crema di cioccolato fondente e croccanti Nocciole TGT (Tonde Gentili Trilobate). Questi ingredienti, combinati secondo un metodo antico come indicato dalla ricetta di oltre 100 anni fa, riescono così a far rivivere una vera esperienza di gusto dando al primo assaggio piacere puro per riscoprire le emozioni di un tempo nella semplicità delle materie prime di origine.