Gelateria Cesare, la dolce novità per la festa del papà: squisita maxi brioche e maglietta abbinata [INFO e VIDEO]

18 Marzo 2021 12:05

Gelateria Cesare dedica un dolce pensiero per la festa dei papà: una squisita maxi brioche in edizione limitata con abbinata una maglietta speciale

In cerca di un regalo per la festa del papà? Perchè non fare una sorpresa… dolcissima! Gelateria Cesare, punto di riferimento della ristorazione di Reggio Calabria per quanto riguarda gelateria e dolci, ha realizzato una limited edition che farà contenti tutti i papà (e anche il resto della famiglia!). Il titolare Davide De Stefano ha realizzato una maxi brioche farcita con nocciola, rocher e Nutella Biscuit. Ad essa sarà possibile abbinare una speciale t-shirt (cotone organico) personalizzabile in edizione limitata che celebra tutti i papà. Il costo della maxi brioche è di 25 €, la t-shirt 18 €, entrambe (dad edition) 38 €.