Galluzzo: “il Ponte sullo Stretto di Messina è ciò di cui ha bisogno il Sud per il suo rilancio”

11 Marzo 2021 19:26

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è ciò di cui ha bisogno il Sud per il suo rilancio”, le parole del Presidente dell’intergruppo all’Ars Continuità territoriale, Ponte e infrastrutture

Sulle titubanze del Ministro alle infrastrutture Giovannini riguardo la ripresa del cantiere Ponte sullo Stretto di Messina, interviene il Presidente dell’intergruppo all’Ars Continuità territoriale, Ponte e infrastrutture, Pino Galluzzo: “Il governo Draghi nasce all’insegna dell’Unità nazionale per superare gli steccati ideologici che hanno fin’ora immobilizzato il Paese. Il Ponte sullo Stretto con le sue autostrade, ferrovie e porti è l’unica soluzione alla crisi economica atavica che oggi con la pandemia rischia di sfociare in un conflitto sociale irrecuperabile. Il Presidente della Regione Siciliana Musumeci e quello della Regione Calabria, hanno tracciato con chiarezza e decisione la strada da percorrere, perché perfettamente coscienti di ciò che ha bisogno il Sud per il suo rilancio”.