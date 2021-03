27 Marzo 2021 15:21

Forte terremoto nel mare Adriatico, paura nel primo pomeriggio di oggi in mezza Italia

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.4 ha colpito l’Adriatico centro/meridionale alle 14:47 di oggi pomeriggio, al largo delle isole Tremiti. La scossa s’è verificata a 10km di profondità ed è stata distintamente avvertita in tutto il Centro/Sud Italia e soprattutto in Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio, ma seppur in modo minore anche in Basilicata, Calabria, Marche e Umbria. Al momento non sono segnalati danni: in corso verifiche di INGV e Protezione Civile.