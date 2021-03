Fondi da Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, Vox Italia: “Reggio Calabria coglierà l’opportunità?”

5 Marzo 2021 17:10

Fondi da Programma Innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.20), Vox Italia: “Reggio Calabria coglierà questa opportunità?”

“La Cittá Metropolitana di Reggio Calabria ha l´opportunitá di ricevere finanziamenti previsti dal “fondo da programma innovativo nazionale per la qualitá dell´abitare”, costituito con Decreto Interministeriale 395 del 16/09/2020. Tale programma è “teso alla rigenerazione, in un’ottica di innovazione e sostenibilità (green), di tessuti e ambiti urbani particolarmente degradati e carenti di servizi non dotati di adeguato equipaggiamento infrastrutturale”; I soggetti deputati a presentare proposte sono le regioni, le città metropolitane, i comuni sede di città metropolitane, i comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60.000 abitanti, Il fondo ha come obiettivo concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie, e all‘incremento della qualità dell’abitare e di parti di città”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinatore Regionale Calabria, Dott. Giuseppe Modafferi. “La Cittá Metropolitana per concorrere al bando ha tempo fino al 16 marzo (tra 10 giorni) per presentare una proposta, questa deve essere strutturata in modo che attribuisca all’edilizia sociale un ruolo prioritario, e che sia mirata a dare risposte coerenti ai bisogni che caratterizzano l’ambito prescelto, costituita da interventi e misure riconducibili alle seguenti linee principali d’azione: a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso; b. rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo; c. miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali; La cittá metropolitana puó presentare fino a tre proposte che individuano in maniera specifica gli interventi e le misure ricadenti nel territorio della città capoluogo e/o i comuni contermini ricompresi nel perimetro metropolitano. Ai fini della predisposizione della proposta la Cittá Metropolitana deve favorire la più ampia partecipazione da parte di soggetti pubblici e privati, nonché delle comunità attive, con particolare riferimento a quelle operanti sul territorio interessato dalla proposta. Le proposte dovranno avere carattere di significatività e connotarsi per la presenza di soluzioni ecosostenibili, di elementi di infrastrutture verdi, di Nature Based Solutions, di de–impermeabilizzazione e potenziamento ecosistemico delle aree, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti; prevedere soluzioni di bioarchitettura atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici per la sicurezza sismica, appositi spazi per la gestione della raccolta dei rifiuti, il riciclo dell’acqua. Il valore complessivo del fondo è di 853,81 milioni di euro, il 34% delle risorse complessive sarà prioritariamente destinato a interventi collocati nelle regioni del Mezzogiorno. Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa a finanziamento è di € 15.000.000, ogni cittá Metropolitana puó presentare fino a 3 proposte. In base a tali premesse la Cittá Metropolitana di Reggio Calabria, se sará nelle condizioni di presentare tre proposte progettuali, puó ricevere finanziamenti per 45 milioni di euro da destinare al miglioramento dell´edilizia pubblica. Abbiamo la preoccupazione che non ci sia stata la necessaria attenzione per strutturare progetti idonei da presentare a tale piano di finanziamento. Chiediamo al sig. Sindaco di fornire rassicurazioni se sta elaborando progetti adeguati per ottenere i finanziamenti in modo da non perdere un´altra opportunitá di poter realizzare investimenti nella nostra cittá; un simile intervento sarebbe utile sia per il miglioramento del decoro urbano e dei servizi di edilizia sociale oltre che per l´economia locale. Qualora anche questa occasione andrebbe persa sará confermato il sentimento comune che la cittá è amministrata da persone incapaci che con il loro non agire stanno arrecando danni incalcolabili”, conclude la nota.