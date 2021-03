19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus: le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

18 Marzo 2021 17:05

19 Marzo 20201: ecco una serie di immagini per fare gli auguri di buona Festa del Papà a tutti i padri al tempo del Coronavirus

La Festa del Papà è una ricorrenza civile diffusa praticamente in tutto il mondo. In buona parte dei paesi dove viene festeggiata, questa ricorrenza cade la terza domenica di giugno. La Festa del Papà si celebra il 19 marzo in molti paese di tradizione cattolica, come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. In particolare, fu scelta tale data perché la festa del papà nei paesi è fortemente legata alla festa dedicata a San Giuseppe, in quanto padre putativo di Gesù. Capita spesso che i papà vengano festeggiati con biglietti e lavoretti realizzati dai bambini a scuola. Quest’anno la ricorrenza è condizionata dalle norme anti-Covid.

Festa del Papà: i piatti tipici salati e dolci

Tra i piatti tipici per la Festa del Papà c’è sicuramente la pasta e ceci. Altro piatto è il baccalà fritto. Il pane di San Giuseppe o pane votivo di Salmi, carciofi imbottiti, polpette di cardi, tortelli o frittelle di San Giuseppe. Quanto ai dolci ricordiamo maritozzi, raviole emiliane, frittelle o frittelli di riso, sfinci farcite con crema di ricotta e guarniti con scorza d’arancia; zeppoloni, calzoncelli e le zeppole, preparate con pasta choux, la stessa con cui si fanno i bignè, fritte o nella variante al forno, farcite con crema pasticcera.

19 Marzo, Festa del Papà, domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto) da inviare sui social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.