19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus: ecco le FRASI e le CITAZIONI più belle per auguri su Facebook e WhatsApp

18 Marzo 2021 17:15

19 Marzo 2021, buona Festa del Papà al tempo del Coronavirus: ecco una selezione delle più belle frasi e citazioni per gli auguri da inviare sui social

La Festa del Papà cade il 19 marzo in molti paese di tradizione cattolica, come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. In particolare, fu scelta tale data perché la festa del papà nei paesi è fortemente legata alla festa dedicata a San Giuseppe, in quanto padre putativo di Gesù. Quest’anno la ricorrenza è condizionata dalle norme anti-Covid.

19 Marzo, Festa del Papà, domani sarà il giorno dei regali e degli auguri: per l’occasione proponiamo una selezione di frasi (in basso) da inviare su social e app come WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.