Festa della Donna a Reggio Calabria: sciopero globale femminista e transfemminista, iniziativa a Piazza Italia di “Non una di Meno” [FOTO e INTERVISTA]

8 Marzo 2021 19:36

Reggio Calabria: “Non una di Meno” a Piazza Italia per la Festa della Donna 2021. Immagini e video

Presidio di “Non Una di Meno” a Reggio Calabria a Piazza Italia nel giorno della Festa della Donna e dello sciopero globale femminista e transfemminista. Ai nostri microfoni, Antonella Tassitano, ha affermato: “dobbiamo dare voce a chi sta vivendo sulla propria pelle i violentissimi effetti sociali della pandemia, e per affermare il nostro programma di lotta contro piani di ricostruzione che confermano l’organizzazione patriarcale della società contro la quale da anni stiamo combattendo. Le tantissime donne che sono state costrette a licenziarsi perché non potevano lavorare e contemporaneamente prendersi cura della propria famiglia sanno che non c’è più tempo da perdere. Lo sanno le migliaia di lavoratrici che hanno dovuto lavorare il doppio per sanificare ospedali e fabbriche in cambio di salari bassissimi e nell’indifferenza delle loro condizioni di salute e sicurezza. Lo sanno tutte le donne e persone Lgbt*QIAP+ che sono state segregate dentro alle case in cui si consuma la violenza di mariti, padri, fratelli. Lo sanno coloro che hanno combattuto affinché i centri antiviolenza e i consultori, i reparti IVG, i punti nascita, le sale parto, continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di personale e di finanziamenti pubblici aggravata nell’emergenza. continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di fondi”.

In basso l’INTERVISTA completa, in alto la FOTOGALLERY.