8 Marzo, Buona Festa delle Donna 2021 al tempo del Coronavirus. Google dedica un Doodle sui primati nella storia del gentil sesso

8 Marzo 2021 00:18

Buona Festa delle Donna 2021 al tempo del Coronavirus. L’annuale Doodle della Giornata internazionale dell’8 Marzo fa un viaggio attraverso una serie di primati nella storia delle donne

Il Doodle 2021 della Giornata internazionale della donna di oggi 8 Marzo fa un viaggio attraverso una serie di primati nella storia delle donne, mettendo in evidenza le donne pioniere che hanno aperto la strada all’istruzione, ai diritti civili, alla scienza, all’arte e molto altro ancora. In sostanza il Doodle di oggi celebra le donne di tutto il mondo che hanno superato gli ostacoli del loro tempo per creare un’eredità duratura. In onore dei pionieri del passato, del presente e del futuro, buona giornata internazionale della donna 2021 al tempo del Coronavirus.