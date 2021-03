Fdi: Librandi (Iv), ‘gravi accuse da giornali per fatti non compiuti’

6 Marzo 2021 22:40

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – ‘Essere preso di mira da giornali anche autorevoli per fatti che non si sono compiuti è qualcosa di grave e di inquietante che purtroppo avviene sovente nel nostro Paese. Spesso si parla di macchina del fango. Eviterei di attribuire questo dato ad essere opposizione al governo Draghi. Solidarietà alla leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni”. Lo afferma Gianfranco Librandi, di Italia viva.

“Bisognerebbe invece -aggiunge- aprire un dibattito in Italia sulla editoria e sugli incentivi da dare per promuovere gli editori puri. Finché i giornali saranno nelle mani di imprenditori o gruppi che hanno interessi specifici in altro sarà sempre possibile che i direttori e i giornalisti subiscano l’irresistibile attrazione per le macchine del fango”.