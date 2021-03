Fdi: Fitto, ‘solidarietà a Meloni,macchina fango contro avversari forti’

6 Marzo 2021 18:53

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “Solo chi ha paura degli avversari forti, credibili e autorevoli mette in moto la macchina del fango con notizie false e offensive per screditarli. Solidarietà a Giorgia Meloni e un forza avanti così a Fratelli d’Italia. Ci temono perché gli italiani credono in noi”.Così su Twitter il copresidente del Gruppo europeo Ecr-Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto.