FC Messina-Santa Maria Cilento, i convocati del tecnico Costantino: squalificati Carbonaro e Piccioni

6 Marzo 2021 16:56

FC Messina-Polisportiva Santa Maria Cilento: è il primo impegno casalingo dei giallorossi nel mese di Marzo

Il FC Messina torna tra le mura amiche dello stadio “Franco Scoglio” per il ventunesimo turno di campionato. Ad attendere i giallorossi i campani della Polisportiva Santa Maria Cilento, reduci dal pari casalingo contro il Castrovillari. La formazione di Esposito staziona a metà classifica del girone I con 26 punti finora conquistati. In casa peloritana gruppo al completo per Massimo Costantino, come confermato dalla rifinitura odierna del “Giovanni Celeste”. Gli unici assenti saranno Paolo Carbonaro e Gianmarco Piccioni, fermati dal giudice sportivo per un turno dopo il match di Troina.

I CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA SILVA Joao, AITA Gabriele, RICOSSA Riccardo, CASELLA Francesco, PANEBIANCO Antonio, CANGEMI Christian;

Centrocampisti: MARCHETTI Alessandro, GIUFFRIDA Giovanni, PALMA Giuseppe, LODI Francesco, AGNELLI Cristian, GARETTO Marco;

Attaccanti: BEVIS Kilian, CORIA Facundo, MUKIELE Norvin, CABALLERO Pablo, BIANCO Gabriel, ARENA Alessandro.