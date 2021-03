Fc Messina, c’è il recupero contro il Licata: i convocati di mister Costantino

13 Marzo 2021 17:37

FC Messina-Licata, i convocati: giallorossi alle prese con la squalifica di Palma, al rientro Carbonaro e Piccioni

Recupero di campionato per il Football Club Messina, che nella settimana di sosta per il torneo, affronta il Licata al “Franco Scoglio”. Gialloblù reduci da due sconfitte consecutive, entrambe di misura, con Biancavilla e Paternò, ma con ben 31 punti conquistati nelle 20 gare fin qui disputate. Nella scorsa stagione FC Messina e Licata non sono mai andate oltre il pari: 1 a 1 in casa dei peloritani con le reti di Carbonaro e Cannavò, 0-0 al “Dino Liotta”. La partita FC Messina – Licata sarà visibile in diretta ed in esclusiva su Sportitalia TV (canale 60 del DT).

In casa FC Messina, dopo il successo dello scorso turno contro la Polisportiva S.Maria, la parola d’ordine è continuità. Massimo Costantino potrà contare sulla rosa al completo, eccezion fatta per Giuseppe Palma che dovrà scontare un turno di squalifica. Tornano a disposizione gli attaccanti Paolo Carbonaro e Gianmarco Piccioni.

I CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, DA SILVA Joao, FISSORE Matteo, CASELLA Francesco, AITA Gabriele, CANGEMI Christian, PANEBIANCO Antonio, RICOSSA Riccardo;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, LODI Francesco, AGNELLI Cristian, MARCHETTI Alessandro, GARETTO Marco;

Attaccanti: CABALLERO Pablo, CARBONARO Paolo, BEVIS Kilian, CORIA Facundo, ARENA Alessandro, BIANCO Gabriel