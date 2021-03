Fc Messina, i convocati di mister Costantino per il match di domani in casa del Marina di Ragusa: 5 indisponibili

31 Marzo 2021 13:54

Marina di Ragusa-FC Messina, i convocati di Costantino: ben 5 indisponibilità per i giallorossi che affrontano l’ultimo match prima della pausa pasquale

Ultima fatica per il FC Messina prima della pausa pasquale. I giallorossi affronteranno il Marina di Ragusa allo Stadio “Aldo Campo” per il 24° turno di campionato, un match ricco di insidie e da prendere con le pinze per gli uomini di Massimo Costantino, vogliosi di dare continuità al successo di mercoledì sul Rende. Gli iblei di contro hanno l’esigenza di invertire un trend che oggi li colloca al penultimo posto in classifica, ma dovranno fare i conti con l’esonero di mister Salvatore Utro, separatosi dal Marina nella serata di lunedì. Nella gara d’andata il punteggio sorrise al FC Messina che superò gli avversari con un secco 3 a 0, grazie alla doppietta di Caballero ed alla rete di Fissore.

L’allarme infermeria riecheggia nello spogliatoio messinese e mister Costantino dovrà fare i conti con ben 5 indisponibilità: Panebianco, Giuffrida, Garetto, Aita e Caballero. Trai convocati il giovane attaccante del vivaio Vincenzo Romano, classe 2004. Di seguito i convocati.

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA SILVA Joao, CASELLA Francesco, CANGEMI Christian, RICOSSA Riccardo;

Centrocampisti: MARCHETTI Alessandro, AGNELLI Cristian, LODI Francesco, PALMA Giuseppe;

Attaccanti: PICCIONI Gianmarco, CARBONARO Paolo, MUKIELE Norvin, CORIA Facundo, BEVIS Kilian, BIANCO Gabriel, ARENA Alessandro, ROMANO Vincenzo.