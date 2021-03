Famiglia: Lepri, ‘su assegno unico figli altro passo avanti, ora serve colpo di reni’

10 Marzo 2021 18:35

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Con il voto favorevole oggi pomeriggio in Commissione al Senato della proposta di legge delega, senza modifiche rispetto al testo della Camera, siamo ad un passo dalla definitiva approvazione, già nelle prossime settimane”. Così Stefano Lepri dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd.

“Bisogna però accelerare, perché dovremo anche approvare i decreti legislativi e quelli ministeriali. Il Pd, che ha scritto la proposta e l’ha voluta tra le priorità di questa legislatura, si aspetta ora un colpo di reni da parte del governo. Per mantenere l’impegno a partire già dal primo luglio e utilizzare cosi le risorse aggiuntive già stanziate per il 2021”.