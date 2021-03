Non basta l’uomo in più e il solito super Falcone, il Cosenza non sfonda in casa contro il Vicenza: la classifica aggiornata

16 Marzo 2021 18:57

E’ appena terminato il match del San Vito-Marulla tra il Cosenza di Occhiuzzi e il Vicenza di Di Carlo: il resoconto del match con la classifica aggiornata

Il Cosenza in casa non sfonda. Altra chance persa per i rossoblu nello scontro diretto contro i veneti. Non basta il vantaggio di Gliozzi, il solito super Falcone (che neutralizza il rigore di Giacomelli) e la superiorità numerica per gran parte della ripresa per via dell’espulsione a Cappelletti cinque minuti dopo il pari di Valentini. Nelle altre due sfide, colpaccio del Lecce a Venezia e secondo posto momentaneo, mentre la Cremonese sbanca Chiavari. Di seguito la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE B 29ª GIORNATA

LUNEDI’ 15 MARZO

ore 21:00

Pisa-Spal 3-0

MARTEDI’ 16 MARZO

ore 17:00

Cosenza-Vicenza 1-1

Venezia-Lecce 2-3

ore 19:00

Brescia-Reggina

Chievo-Frosinone

Cittadella-Salernitana

Empoli-Pordenone

Entella-Cremonese

Monza-Reggiana

ore 21:00

Pescara-Ascoli

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 53 Lecce 49 Monza 47 Salernitana 47 Venezia 46 Cittadella 44 Chievo 42 Spal 42 Pisa 40 Frosinone 37 Brescia 36 Reggina 36 Vicenza 35 Pordenone 34 Cremonese 32 Reggiana 28 Cosenza 28 Ascoli 24 Pescara 22 Entella 21



CLASSIFICA MARCATORI SERIE B

Coda (Lecce) 16 reti Mancuso (Empoli) 15 reti Forte (Venezia) 12 reti Aye (Brescia) 10 reti Meggiorini (Vicenza) 10 reti Tutino (Salernitana) 10 reti Diaw (Pordenone/Monza) 10 reti Ciofani (Cremonese) 9 reti La Mantia (Empoli) 8 reti Mancosu (Lecce) 8 reti Marconi (Pisa) 8 reti Valoti (Spal) 8 reti

PROSSIMO TURNO SERIE B (30ª GIORNATA)

VENERDI’ 19 MARZO

ore 21:00

Ascoli-Cremonese

SABATO 20 MARZO

ore 14:00

Empoli-Entella

Frosinone-Lecce

Vicenza-Pescara

Pordenone-Pisa

Reggiana-Cosenza

ore 16:00

Monza-Venezia

ore 18:00

Spal-Cittadella

DOMENICA 21 MARZO

ore 15:00

Reggina-Chievo

ore 21:00

Salernitana-Brescia