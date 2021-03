17 Marzo 2021 11:34

Fablab Reggio Calabria e Spicey girls, imprenditoria al femminile: progetto promosso con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito dell’avviso STEM2020

STEM2020 – Spicey girls, imprenditoria al femminile è un progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità nell’ambito dell’avviso STEM2020. Il Fablab Reggio Calabria non poteva non cogliere questa opportunità in linea con gli obiettivi che hanno caratterizzato il suo operato fin dalla sua nascita e che fa parte del suo DNA.

In collaborazione con le scuole ITE PIRIA e ITT Panella Vallauri di Reggio Calabria ha subito centrato l’obiettivo di genere attestando una presenza femminile pari al 90% dei frequentanti. Sfatando quindi l’idea che l’imprenditoria è attrattiva solo per il mondo maschile.

I gruppi misti scolastici formati dai diversi indirizzi dei due istituti (informatica, moda, marketing, turistico) non hanno fatto altro che apportare al progetto varietà di competenze che hanno trovato concretezza nel percorso didattico formativo. Il progetto della durata di 5 mesi ha visto confrontarsi i discenti con i docenti attraverso l’utilizzo di metodologie d’insegnamento STEM per l’apprendimento di competenze innovative, “l’apprendimento esperienziale” e il divertimento . Dalle competenze acquisite su Arduino, modellazione 3D, stampa 3D, prototipazione sono nati tre progetti divenuti prodotti già immissibili sul mercato. Sono stati fatti studi di settore per ogni tipologia di prodotto per capire in quale fascia di mercato collocarli ed attraverso lo “story telling” ed il coding si sono realizzati tre spot pubblicitari di presentazione.

Nel meeting Finale (che è possibile vedere qui) dopo l’intervento di apertura del Presidente del FABLAB Ing. Emanuele Marino che ha descritto il percorso affrontato dai discenti grande apprezzamento per il progetto è trasparito dalle parole dei presenti, la Dirigente scolastica dell’ITE PIRIA prof. Anna Rita Galletta ha voluto ribadire la qualità del percorso messo in atto sia dal punto di vista esperienziale che da quello progettuale che ha permesso alle ragazze partecipanti di capire e carpire i processi di realizzazione di un prodotto dall’idea alla realizzazione di un prototipo. La referente dell’ITT Panella Vallauri prof. Maria Carmela D’Elia dopo aver portato i saluti della dirigente Anna Nucera ha sottolineato l’apprezzamento nel condividere l’esperienza con l’ITE Piria ed ha voluto sottolineare che il percorso ha permesso di mettere in pratica le competenze acquisite nei vari indirizzi scolastici permettendo di giungere a dei prodotti belli da vedere e funzionali. Augurandosi che questi percorsi si possano svolgere frequentemente ha ringraziato l’associazione fablab per l’attenzione a questi temi. Grande soddisfazione dunque per quanto realizzato ed un arrivederci a STEM2021.