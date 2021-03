Ex Reggina, Giacomo Ferri ricoverato per Covid

20 Marzo 2021 13:18

Giacomo Ferri è stato ricoverato a causa del Covid: l’ex difensore della Reggina era risultato positivo dopo un malore accusato la scorsa settimana

L’ex difensore della Reggina Giacomo Ferri è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Crema a causa del Covid. Il 62enne, dopo il malore accusato la scorsa settimana, è risultato positivo, mentre la tac ha rilevato la presenza di un piccolo focolaio a un polmone: “Ci siamo accorti che qualcosa non andava dalla saturazione – le parole del radiologo Borghetti – Aveva dei valori piuttosto bassi e da lì sono partiti gli accertamenti”. Giacomo Ferri ha disputato tre campionati a Reggio Calabria, dal ’78 all’81’ in Serie C, scendendo in campo 84 volte e segnando 3 reti. Poi ha legato la sua carriera perlopiù al Torino, squadra in cui si è formato e in cui ha svolto anche ruoli da allenatore e dirigente.