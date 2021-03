Reggina, Delprato ancora in campo (e capitano nel finale) con l’Italia Under 21: pari sofferto contro la Spagna

27 Marzo 2021 23:06

Reggina, Delprato ancora titolare con l’Italia Under 21 all’Europeo di categoria: pari per 0-0 con la Spagna, nella terza gara ci si gioca tutto

Secondo pari in due partite per l’Italia Under 21 all’Europeo di categoria. Gli azzurrini di Nicolato hanno strappato un pari sofferto per 0-0 alla Spagna in una partita macchiata (di nuovo) da due espulsioni nel finale, a Scamacca e Rovella. Orgoglio Reggina con Delprato, ancora in campo da titolare e da leader, anche capitano nel finale dopo l’uscita di Cutrone. Adesso Carnesecchi e compagni si giocano tutto nella sfida di martedì contro la Slovenia, dando un’occhiata a Spagna-Repubblica Ceca. Di seguito la classifica del girone.