Etna, questione di punti di vista. I catanesi: “La nostra è la città dove si scopa di più, ma non è divertente” [FOTO]

16 Marzo 2021 13:38

La vita è fatta di punti di vista. C’è chi guarda il bicchiere mezzo pieno e chi quello mezzo vuoto. C’è chi si accontenta e chi vuole sempre di più. E chi, nel compiere certe azioni, non si diverte rispetto a come invece potrebbe sembrare. Ecco, a Catania, per esempio, scopare non è proprio un atto divertente. Sono gli stessi cittadini ad ammetterlo, in maniera anche abbastanza originale, in riferimento alle numerose eruzioni dell’Etna delle ultime settimane. Continue le piogge di cenere nel territorio siciliano (ma ci sono state anche a Reggio Calabria), che trova costretti gli abitanti a spazzare in continuazione per pulire strade e balconi. Una pratica, a differenza di quanto potrebbero supporre i malpensanti, tutt’altro che felice e divertente: “Catania è la città dove si scopa di più, ma non è divertente” è il testo “scritto in cenere” da un cittadino etneo mentre spazzava via la cenere formatasi per l’ennesima volta, come si può vedere nell’immagine in evidenza dell’articolo.