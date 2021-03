Eruzione dell’Etna, “pioggia nera” in atto a Reggio Calabria e in Aspromonte: le immagini in diretta

4 Marzo 2021 13:34

Eruzione dell’Etna: fitta pioggia nera di cenere su Reggio Calabria

A seguito del decimo parossismo dell’Etna che si è verificato questa mattina tra le 9:00 e le 10:30, una fitta pioggia nera di cenere sta oscurando i cieli di Reggio Calabria fino ad arrivare in Aspromonte. La nube a causa dei venti di libeccio al suolo ha già raggiunto le coste joniche e osservando le mappe satellitari possiamo notare chiaramente come si muove in direzione di Grecia e Albania, dove arriverà in serata.