Emergenza rifiuti Reggio Calabria: discarica a cielo aperto dietro la scuola Alvaro-Gebbione [GALLERY]

20 Marzo 2021 15:06

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, discarica a cielo aperto alle spalle della scuola Alvaro-Gebbione: spazzatura e sporcizia ad un passo dai bambini

Continua l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Immondizia e sporcizia invadono ormai diverse zone della città fra l’esasperazione e la rassegnazione dei cittadini. Una situazione che non sembra trovare soluzione, dunque destinata a restare tale anche in futuro. A proposito di futuro: vogliamo davvero che i nostri figli crescano in mezzo alla spazzatura? Ovviamente no, ma stando alla segnalazione arrivata di recente alla redazione di StrettoWeb sembra inevitabile. Alle spalle della scuola Alvaro-Gebbione, situata in zona Botteghelle, una delle strutture scolastiche di riferimento della zona Sud della città, è presente una vera e propria discarica a cielo aperto, fatta di innumerevoli buste di spazzatura, rifiuti di ogni genere e cattivo odore. Nella nostra gallery potete guardare con i vostri occhi la situazione presente a due passi dai più piccoli…