Elezioni Regionali Calabria, c’è l’ok del Cdm al decreto che predispone il rinvio

4 Marzo 2021 18:20

Elezioni Regionali Calabria, concluso il Consiglio dei Ministri: c’è il via libera al decreto che predispone il rinvio a causa della pandemia

Elezioni Regionali Calabria, in serata è arrivata la decisione tanto attesa. Il Consiglio dei ministri riunitosi nel tardo pomeriggio odierno ha dibattuto sulla necessità di rinviare le elezioni amministrative a causa della pandemia di Coronavirus ancora in corso in Italia. Nella bozza del decreto circolata qualche ora fa si faceva riferimento alle Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Secondo le prime informazioni che filtrano da Palazzo Chigi, il Cdm ha dato l’ok al decreto che predispone il rinvio delle elezioni. Il periodo scelto sarà l’autunno, dal 15 settembre al 15 ottobre.