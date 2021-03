4 Marzo 2021 17:28

Elezioni Regionali Calabria, iniziato il Consiglio dei ministri: sul tavolo il possibile rinvio delle amministrative e la nomia del capo della polizia

Elezioni Regionali Calabria, in serata si saprà la scelta definitiva del governo. Iniziato da pochi minuti, presso Palazzo Chigi, il Consiglio dei ministri che prenderà la decisione in merito al possibile rinvio delle amministrative in Calabria e in oltre un migliaio di Comuni italiani al prossimo autunno (15 settembre, 15 ottobre) a causa della pandemia di Coronavirus. Altro tema caldo sul tavolo la nomina del nuovo capo della Polizia.