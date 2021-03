15 Marzo 2021 09:29

Elezioni in piena pandemia in Olanda: da oggi gli olandesi regolarmente al voto, seggi aperti per tre giorni di seguito

Sono aperti da questa mattina i seggi in Olanda per le elezioni legislative. Il governo ha di recente confermato la maggior parte delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus, prorogando il coprifuoco (dalle 21:00 alle 4:30) fino al 31 marzo. Proprio a causa della pandemia i seggi rimarranno aperti fino a mercoledì: oggi e domani potranno votare soprattutto le persone ad alto rischio, come gli anziani, mentre la giornata di mercoledì sarà dedicata al resto della popolazione.