Elezioni, in arrivo il decreto: Regionali Calabria e comunali Roma, Milano, Torino e Napoli tra 15 settembre e 15 ottobre

4 Marzo 2021 16:39

Elezioni regionali Calabria, si va verso il rinvio nei mesi di settembre o ottobre a causa dell’emergenza Coronavirus

A causa della pandemia di Coronavirus che non intende allentare la morsa sull’Italia, le elezioni amministrative slitteranno fra il 15 settembre e il 15 ottobre. È quanto prevede la bozza del decreto legge sul differimento delle elezioni che sarà in Consiglio dei Ministri e potrà essere ancora suscettibile a modifiche. Nel testo si parla di Comunali (tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino), le suppletive per la Camera a Siena e le Regionali, già indette in Calabria. Il decreto dispone il rinvio a causa “del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio“.