EGO Airways, atterra con successo il primo volo della nuova compagnia a Lamezia Terme

30 Marzo 2021 17:14

Al via il primo volo della nuova compagnia italiana EGO Airways: completata con successo la tratta da Parma a Lamezia Terme



Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Come annunciato alle ore 14:00 è atterrato il primo volo della compagnia aerea 100% italiana EGO Airways, proveniente dall’aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma

Per la prima volta, l’aeroporto di Lamezia Terme sarà collegato, con tre frequenze settimanali, martedì, giovedì e sabato, con la bellissima città di Parma, Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021,

“Siamo orgogliosi di essere tra i primi aeroporti a far parte del network del vettore – ha affermato Giulio De Metrio, Presidente delle Sacal. – Il collegamento con Parma è una novità assoluta per il nostro scalo e ci auguriamo che presto possano partire anche i quelli, già annunciati, per Firenze e Forlì.

Il lancio di nuovi collegamenti è di buon auspicio di una rapida ripresa del traffico aereo da tutti gli aeroporti calabresi che hanno dimostrato una virtuosa gestione della sicurezza e salute di passeggeri ed operatori durante questo periodo di emergenza con l’adozione di protocolli e misure di contenimento alla diffusione del virus, ricevendo l’importante certificazione AHA (Airport Health Accreditation) di ACI, per gli elevati standard di sicurezza, pulizia e corretta comunicazione implementati”.

“Una delle nostre priorità fin da quando è nata l’idea di creare EGO Airways, è stata quella di offrire nuove opportunità ai passeggeri che si spostano tra il Nord e il Sud del Paese, per vacanza o per lavoro – ha dichiarato il Presidente di EGO Airways Marco Busca – Anche per questo motivo sono convinto che dalla nostra partnership con Lamezia Terme scaturiranno grandi opportunità. Ci attende un futuro – speriamo molto vicino! – dove alle compagnie aeree sarà richiesto di soddisfare la voglia di tutti di tornare a esplorare il mondo: ci aspettiamo quindi un grande rilancio del turismo in Italia e in Europa, dai weekend nelle nostre città d’arte alle destinazionivdi mare per le vacanze vere e proprie. D’altro canto prevediamo anche molti più spostamenti business, in un’ottica di rilancio della nostra economia dopo questi mesi così difficili per tutti. In quest’ottica EGO Airways e Lamezia Airport, insieme, sono pronti a partire e a far ripartire gli italiani“.

EGO Airways

Società nata il 29 luglio 2019, EGO Airways è una compagnia aerea di proprietà italiana, fondata da un gruppo di esperti con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico. La flotta sarà a breve composta da tre velivoli (Embraer 190), con Forlì, Firenze e Catania come hub di riferimento. Due le classi di volo: JUST GO e PRIVATE, con esperienze di volo personalizzabili. Tra i valori che guidano la compagnia aerea: eco-compatibilità, attenzione alle esigenze del singolo cliente, valorizzazione del territorio italiano, inclusività.

