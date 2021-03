Edilizia Scolastica: il Comune di Reggio Calabria incontra l’Istituto Comprensivo “Carducci-Da Feltre”

25 Marzo 2021 23:01

Reggio Calabria: rientra nell’ambito del confronto con la comunità scolastica, l’incontro con l’assessore all’edilizia scolastica Rocco Albanese che si è svolto martedì 23 marzo

Rientra nell’ambito del confronto con la comunità scolastica della città di Reggio Calabria, l’incontro con l’assessore all’edilizia scolastica Rocco Albanese che si è svolto martedì 23 marzo, a Palazzo San Giorgio, richiesto e ottenuto dai rappresentanti della componente genitori del Consiglio d’Istituto e a cui ha preso parte anche la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Carducci-Da Feltre”. E’ stata occasione per fare il punto sulle principali criticità già segnalate dalla Dirigente Scolastica Sonia Barberi e, soprattutto, per avere ulteriori chiarimenti sugli interventi ormai necessari ad evitare il protrarsi dei disagi, registratisi durante l’anno scolastico in corso, già gravato dall’emergenza Covid-19. Nel corso dell’incontro la Dirigente e i rappresentanti della componente genitori hanno esposto tutte le altre richieste provenienti dalla comunità scolastica, ricevendo rassicurazioni e ulteriori chiarimenti da parte dello stesso assessore Albanese. Delle questioni esposte è stata inoltre messa a conoscenza l’assessore all’Istruzione Rosanna Scopelliti, anche lei ad assumersi l’impegno a farsi carico di quanto illustrato, in sintonia con il collega all’edilizia scolastica.