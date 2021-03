Eccellenza, poker d’acquisti per il Sambiase: ufficiali quattro nuovi arrivi

12 Marzo 2021 10:45

Con una nota stampa, il Sambiase ufficializza l’arrivo di quattro nuovi calciatori

L’ASD Sambiase Lamezia 1923 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportivi dei seguenti calciatori: Nicola Mandarano, Alessandro Miceli, Michele Vitale e Alessio Colosimo. Un poker d’assi in piena regola quello che assesta il team giallorosso, fiducioso di poter ricevere dai nuovi innesti le energie necessarie per incidere positivamente alla imminente ripresa del campionato.

Rinforzi in ogni reparto per un Sambiase che ancora una volta non nasconde le sue alte ambizioni. Ecco chi sono i nuovi arrivi: