Drammatico incidente sul lavoro a Placanica: trave colpisce e uccide un operaio di 42 anni

L’operaio di una ditta di Reggio Calabria, impegnata nei lavori di ristrutturazione esterna del castello di Placanica, è morto in un tragico incidente

Incidente sul lavoro in un cantiere a Placanica, paesino situato all’estremità jonica della provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 42 anni sarebbe stato colpito all’altezza del collo da una trave di legno staccatasi da un’impalcatura. La situazione è apparsa subito molto grave e, nonostante l’arrivo celere degli uomini del 118, non c’è stato nulla da fare per salvare la vittima. Sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Placanica le cause effettive che hanno provocato la caduta del blocco e capire se si è trattato di un guasto nelle attrezzature oppure di una fatale distrazione. La cittadinanza del luogo e tutti i Comuni della Locride hanno espresso il loro cordoglio per la dolorosa scomparsa.