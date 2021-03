La domenica dello sport messinese: la copertina è della Siac Messina, Alma Patti “cornuta e mazziata”

7 Marzo 2021 22:08

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Terzo appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5, tennistavolo, rugby.

CALCIO

Addessi e Lodi sono i marcatori con cui Acr e Fc Messina battono rispettivamente Acireale (fuori casa) e Santa Maria Cilento nelle due gare del 21° turno del girone I di Serie D. L’altra squadra messinese, il Città di Sant’Agata, strappa invece un buon punto a Cittanova per proseguire nella corsa salvezza.

BASKET

Si chiude con il punteggio di 54-66 uno dei derby di Sicilia meno spettacolari di sempre. Trapani passa al PalaFantozzi, contro una Capo d’Orlando in piena emergenza. Qui la cronaca del match, di seguito il tabellino.

Orlandina Basket – 2B Control Trapani 54-66 (9-19; 22-37; 38-49)

Orlandina Basket: Ellis, Ravì n.e., Taflaj 4, Gay 12, Laganà 3, Johnson 26, Del Debbio, Tintori, Conti 2, Moretti 7. Coach: Marco Sodini.

2B Control Trapani: Basciano n.e., Renzi 14, Spizzichini 9, Miller 12, Adeola n.e., Corbett 15, Pianegonda, Palermo 8, Nwohuocha, Milosevic. Coach: Daniele Parente.

In Serie B la Fidelia Torrenova di coach Peppe Condello al PalaPadua di Ragusa viene battuta dai padroni di casa per 77-59 e chiude al settimo posto in classifica la Prima Fase di campionato. Di seguito il tabellino del match.

Virtus Kleb Ragusa – Fidelia Torrenova 77-59 (21-10, 44-24, 58-44)

Virtus Kleb Ragusa: Mastroianni 16 (2/7, 3/6), Ianelli 15 (5/13, 1/4), Iurato 14 (5/7, 0/1), Sorrentino 13 (1/3, 2/5), Canzonieri 10 (2/2, 2/2), Salafia 6 (3/5), Stefanini 2 (1/2, 0/1), Chessari 1 (0/5, 0/3), Simon, Idrissou, Ferlito ne, Dinatale ne. Coach: Bocchino.

Fidelia Torrenova: Galipò 16 (2/9, 3/5), Gloria 10 (4/9), Klanskis 10 (2/3, 2/2), Perin 8 (2/9, 1/4), Bolletta 8 (1/5, 0/1), Lasagni 7 (2/9, 0/2), Di Viccaro (0/1), Ferrarotto, Mazzullo, Saccone ne. Coach: Condello.

In Serie C Silver, la Just Mary Messina straccia l’Orlandina Lab per 96-67, mentre la Gold&Gold Messina cede in casa al Melfa’s Gela per 70-78. La gara tra Fortitudo Messina e Svincolati Milazzo, invece, è appannaggio facile dei locali per 93-60.

CALCIO A 5

La Siac Messina ha vinto il match contro il Cataforio C5, valido per la settima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. Strepitosa prova dei biancazzurri, che si sono imposti, al “PalaRescifina”, con il rotondo punteggio di 8-2. A segno: Nanni Piccolo (3) Antonio Colavita (2), Gabriel Barbosa, Victor Iborra e Francesco Corrieri. Di seguito il tabellino.

Marcatori: 2’ Durante; 4’, 8’ st e 19’ st Piccolo; 13’ Barbosa; 1’ st Corrieri, 10’ st Torres Iborra, 15’ st e 18’ st Colavita, 16’ st Scopelliti.

Siac Messina: Torres Iborra, L. Colavita, Aricò, Silipigni, De Rosa, Barbosa, Abdelbaky, A. Colavita, Capillo, Piccolo, Corrieri, Venuto. All. D’Urso.

Cataforio: Adornato, An. Labate, Scopelliti, Cilione, Durante, Al. Labate, Rech De Moura, Modafferi, Parisi, Sarica, Matino, Calabrese. All. Praticò.

Arbitri: Ribaudo di Roma 1 e Pubblico di Roma 2.

PALLAVOLO FEMMINILE

Grande successo per la Sicom Akademia Sant’Anna contro l’Egea Pvt Modica: la partita finisce 3-1 con i seguenti parziali: 25-21; 20-25; 25-21; 25-16. L’Amando Santa Teresa non può nulla in casa di Seap Dalli Cardillo: 3-0 il finale.

BASKET FEMMINILE

Alma Patti perde in casa della Bottega del Tartufo Umbertide 75-73. Le siciliane vincono due quarti e mezzo, ma le umbre portano a casa i due punti grazie ad un canestro finale di Federica Pompei risultato determinante grazie alla rimonta grintosa innescata da una Aneta Kotnis da 19 punti e il 70 per cento al tiro. Di seguito il tabellino.

P.F Umbertide – Alma Patti 75-73

Parziali: 22-15, 15-29, 16-14, 22-15

Umbertide: Pompei 6, Kotnis 19, Stroscio 18, Baldi 16, De Cassan 4, Moriconi 6, Paolocci 6, Dell’Olio, Gambelunghe, Bardolini, Mastroianni. All.: Staccini

Patti: Coppolino 5, Galbiati 17, Cupido 17, Verona 10, Manfrè 9, Stoichkova 7, Sciammetta, Merrina ne, Diouf ne, Kramer 2, Boccalato 6. All.: Buzzanca, vice All.: Perseu.

Spiacevole episodio durante il match, fortemente denunciato dal club messinese con una nota stampa e un video: pesanti insulti nei confronti della giocatrice Giorgia Manfrè.