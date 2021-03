La domenica dello sport messinese: Fc Messina travolgente, la Sicom vince il derby dello Stretto e la Siac si inguaia

14 Marzo 2021 16:52

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Quarto appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5, tennistavolo, rugby.

CALCIO

Serie D

Giornata di riposo per la prima serie dilettantistica italiana, ma alcune squadre sono scese in campo per recuperare qualche partita rinviata causa Covid. Tra queste, l’Fc Messina, impegnato in casa contro il Licata. Facile tris dei ragazzi di Costantino, che hanno chiuso la pratica in venti minuti ad inizio ripresa grazie alle reti di Lodi, Coria e Fissore, superando in classifica il Gelbison e avvicinando in vetta i cugini dell’Acr. I risultati dei recuperi e la graduatoria aggiornata.

BASKET

Serie A2

Quinta sconfitta in fila per l’Orlandina Basket, che viene battuta dall’Urania Milano per 86-72. La sfortuna sembra accanirsi contro la squadra di coach Marco Sodini, che anche oggi ha dovuto fare a meno di uno dei suoi due americani. Prima della gara infatti Johnson viene fermato da un problema alla schiena e rimane in panchina per tutti e 40 i minuti di gioco. I biancoazzurri giocano comunque una gara coriacea, almeno per i primi 30’. Nell’ultimo quarto l’assenza di una bocca da fuoco come Johnson e la stanchezza accumulatasi per il ritorno in campo dopo appena 36h dalla sfida con Biella si fanno sentire. Milano vince meritatamente grazie ad un ottimo quarto periodo di Bossi e Langston. Non bastano i 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di Floyd, né i 16 di Gay. In doppia doppia Moretti con 11 punti e 10 rimbalzi, 9 punti per Taflaj, 7 per Laganà. 2 punti e 6 rimbalzi in 13’ per il neo acquisto Diouf. Capo d’Orlando tornerà in campo mercoledì 17 marzo al PalaFantozzi per la sfida contro Verona, alle 21.

Serie B

Weekend di riposo per la Fidelia Torrenova, che dal prossimo inizia la seconda fase del torneo.

Serie C Silver

La vittoria è ospite in questo weekend: JustMary Messina e Fortitudo Messina hanno infatti avuto la meglio a domicilio rispettivamente di Castanea e Orlandina Lab. 75-80 (in rimonta) il risultato della prima partita, 80-95 il secondo, giocato in anticipo il venerdì.

CALCIO A 5

Serie A2

La Siac Messina ha perso in trasferta lo scontro diretto con la Gear Piazza Armerina per 8- 5 nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A2 di calcio a 5. I biancazzurri vedono così ridursi notevolmente le proprie possibilità di conquistare la salvezza. Cronaca e tabellino del match con programma di giornata e classifica.

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie B1

La Sicom Akademia Sant’Anna sfata il tabù Reghion e vince al Pentimele al quinto set. Una vittoria che, per la concomitanza della sconfitta di Aragona, vale il primo posto in classifica ad un punto proprio dalle agrigentine, prossime avversarie della squadra di Nino Gagliardi. Cronaca e tabellino della sfida.

Partita al top per la Farmacia Schultze, che con poche sbavature, gioco ordinato, cuore, grinta e attaccamento alla maglia si impone per 3 a 0 contro la terza forza del torneo, Rizzotti Design. Una partita che è stata in equilibrio solo nel finale del secondo set. Da segnalare il buon esordio da titolare del libero Grillo e l’ottima performance di Donà in ricezione e attacco.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

Importante vittoria dell’Alma Patti in casa di Firenze per 75-64. Partita dai due volti per le ragazze di coach Mara Buzzanca, che subiscono l’ottimo inizio delle toscane di coach Corsini, trascinate da Marta Rossini e un’ottima percentuale al tiro che dopo i primi dieci sfiora il 70%. Patti però è un diesel. Sistemata la difesa riesce a ritrovare fiducia e canestri, chiudendo in crescendo. Questi sono punti pesanti per la salvezza.