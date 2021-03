La domenica dello sport messinese: Aliperta eroe del derby tra Acr e Fc Messina, la Siac saluta ufficialmente l’A2

21 Marzo 2021 20:57

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Quinto appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

E’ Aliperta l’eroe del derby di Messina tra Acr e Fc. Il gol del calciatore locale nella prima parte di gara regala l’allungo della capolista sui “cugini” e sulle inseguitrici, tra cui la Gelbison, bloccata dal Città di Sant’Agata di Militello sullo 0-0. Festa grande dei supporters giallorossi a fine gara.

BASKET

Serie A2

L’Orlandina Basket torna finalmente a vincere, espugnando il PalaFacchetti di Treviglio col punteggio di 80-85. Coach Sodini ha dovuto fare i conti con l’ennesima defezione di questo campionato, quella di capitan Matteo Laganà, fuori per un infortunio che lo terrà lontano dal parquet per due settimane. Dopo un avvio di gara complicato, chiuso sul +12 dai lombardi, i paladini hanno ricucito lo strappo e riportato la gara sul piano dell’equilibrio. In un finale combattuto è decisivo il parziale di 8-0 firmato Johnson, che dà il là alla vittoria. MVP della gara è Xavier Johnson, che chiude in doppia doppia, 28 punti e 11 rimbalzi. 25 punti per Floyd, 12 per Gay e 11 per Taflaj, che sfiora la doppia doppia con 9 rimbalzi conquistati. I paladini si sposteranno adesso in Piemonte, dove martedì 23 marzo alle 12:30 saranno di scena al PalaRuffini di Torino contro la Reale Mutua.

Serie B

E’ iniziata questo weekend la seconda fase della campionato di Serie B girone B di Basket. L’impegno della Fidelia Torrenova in casa di Corona Platina Piadena, previsto per ieri alle 12, è stato però posticipato al 2 aprile.

Serie C Silver

Due gare al sabato e una alla domenica per le squadre messinesi impegnate nel girone siciliano di Serie C Silver. L’Orlandina Lab ha perso a Catania, in casa del Cus, per 79-68, mentre il derby Fortitudo-Castanea Basket Messina se lo sono aggiudicati gli ospiti, vincendo 73-80. Nel match della domenica, invece, super vittoria della Basket School Messina contro Svincolati Milazzo per 93-75.

CALCIO A 5

Serie A2

Non è bastato un pareggio (2-2) alla Siac Messina contro il Bernalda, quinta forza del torneo, per mantenere accesa la speranza di giocarsi la salvezza nel playout. I biancazzurri hanno fornito una brillante prestazione sul parquet del “PalaRescifina”, creando tanto, soprattutto, nel primo tempo, ma devono adesso pensare ad onorare gli ultimi due impegni in calendario nel campionato di serie A2 di calcio a 5.

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie B1

Due sconfitte per le due squadre messinesi di Serie B1. L’Amando Santa Teresa cede in casa alla Volley Reghion, l’Akademia Sant’Anna non riesce nel colpaccio in casa della corazzata Aragona, che vince per 3-0 e ruba proprio il primo posto alla squadra peloritana.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

Settimana di riposo per l’Alma Patti Basket, che scenderà adesso in campo in casa di Brixia Basket domenica 28 marzo.