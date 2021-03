Domani nella chiesa settecentesca di Spirito Santo si terrà un concerto dal titolo “La Passione di Cristo” ad opera dello Scilla Quintet

25 Marzo 2021 15:56

Domani sera 26 marzo nella chiesa settecentesca di Spirito Santo del litorale scillese si terrà un inedito concerto dal titolo “La Passione di Cristo” ad opera dello Scilla Quintet dell’omonimo paese reggino

Domani sera 26 marzo 2021 nella chiesa settecentesca di Spirito Santo del litorale scillese si terrà un inedito concerto dal titolo “La Passione di Cristo” ad opera dello Scilla Quintet dell’omonimo paese reggino. Il concerto si articola in due parti: la prima con due pezzi (una marcia funebre in memoria delle antiche processioni del venerdì Santo e una fuga di bach); la seconda parte invece è un lungo Reading con alternanza di testi e poesie sulla Passione di Cristo e musiche di Mozart e Haydn. Il direttore artistico Rocco Catania e i componenti del gruppo musicale (tra cui alcuni strumentisti e ospiti d’eccezione), a motivo dell’attuale pandemia, risvegliando nei cuori e nelle coscienze l’arte sacra musicale in un momento di quaresima come quello che stiamo vivendo, auspicano un riscontro di pubblico e invitano tutti alla prima diretta domani sera sul canale YouTube come da locandina allegata per la regia e le riprese di Luigi Bellantoni.