Dl sostegni: Maraio (Psi), ‘si va nella direzione giusta’

21 Marzo 2021 02:45

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – ‘Il decreto sostegni va nella direzione giusta. Non è soltanto una risposta a quella parte del Paese che vive un momento drammatico, ma rappresenta una scelta strategica da adottare per il futuro, non una misura eccezionale e momentanea”. Lo afferma il segretario del Psi Enzo Maraio.

‘Per i socialisti -aggiunge- sono giuste le misure per sostenere i professionisti e le imprese, soprattutto quelle che più hanno patito la pandemia. Fondamentali le misure di sostegno per i lavoratori ed il blocco dei licenziamenti. Non basta però un semplice rinvio: serviranno parole più chiare per la tutela dei livelli occupazionali. Sulla scuola, l’università e la ricerca lo stanziamento di 150 milioni va nella direzione da noi auspicata durante le consultazioni con il premier Draghi. Sono fondi importanti ai quali altri ne dovranno seguire”.