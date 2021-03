Il derby dello Stretto questa volta è della Sicom Akademia: battuta a domicilio la Volley Reghion al quinto set

14 Marzo 2021 10:41

Lo Stretto stavolta parla messinese, la Sicom Akademia vince a Reggio Calabria al quinto set battendo la Volley Reghion

La Sicom Akademia Sant’Anna sfata il tabù Reghion e vince al Pentimele al quinto set. Una vittoria che, per la concomitanza della sconfitta di Aragona, vale il primo posto in classifica ad un punto proprio dalle agrigentine, prossime avversarie della squadra di Nino Gagliardi.

L’avvio è equilibrato sino al 6-6. Poi le messinesi hanno preso il largo con un parziale di 9-2 grazie ad una difesa precisa ed a una maggiore determinazione sotto rete ed a muro. Il time out del tecnico di casa coincide con la reazione delle reggine che rimontano sino al 13-16 costringendo Gagliardi alla sospensione. La “strigliata” fa bene alle messinesi che ritornano a macinare punti (15-21), un vantaggio amministrato sino alla conquista del primo set per 25-22. La reazione delle reggine c’è nel secondo parziale. La Reghion ha preso subito un margine di vantaggio discreto che l’Akademia non è riuscita a recuperare. Ben più marcata la superiorità reggina nel terzo parziale che è sempre stato condotto in vantaggio dalla squadra di casa. Nel quarto set, invece, la Sicom ha giocato punto a punto ritrovando quella continuità vista nel corso del primo parziale. Equilibrio durato per quasi tutto il set, sino all’allungo decisivo con cinque punti consecutivi piazzato proprio nel momento più importante per chiudere il set 25-20. L’andamento della gara non cambia nemmeno nel quinto e decisivo set, con le due squadre che arrivano sino al 15-15. Si va agli scambi decisivi con Reghion avanti 19-18 ma qui esce fuori il carattere delle messinesi con Escher, una grande difesa e due errori delle padrone di casa che valgono due punti d’oro e il primo posto in classifica in solitaria.

Il tabellino

Volley Reghion – Sicom Akademia Sant’Anna 2-3

Parziali: 22-25; 25-21; 25-18; 20-25; 19-21

Reghion: Perata 3, Nielsen 30, La Rosa, Varaldo 20, Ameri 15, Papa 11, Foscari (L), Petta 3,

Borghetto, Romeo, Mucciola, Saporito. All. Monopoli.

Sicom Akademia: Escher 19, Bilardi 11, Iannone 18, Marino 15, Composto 12, Giordano 2,

Giudice (L), Rotella, Pugliatti, Torre 2, Gueli, Boffi, Bontorno. All. Gagliardi

Arbitri; Sodano e Notarstefano

Ufficio Stampa Sikom Akademia Sant’Anna