Denise Pipitone è viva ed è in Russia? Stasera se ne parlerà a “Chi l’ha visto?”

30 Marzo 2021 17:06

Stasera a “Chi l’ha visto?” si parlerà di un caso che potrebbe riguardare Denise Pipitone

Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa e che dice di essere stata rapita quando era piccola? Forse una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la giovane donna ha la stessa eta’ che avrebbe oggi Denise. L’appello della ragazza verra’ mostrato nella puntata di “Chi l’ha visto?” in onda mercoledi’ 31 marzo alle 21. 20 su Rai3.

Denise bimba di 4 anni ancora non compiuti è scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Una telespettatrice della trasmissione ha raccontato che a Mosca c’è una giovane donna, rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio, la mamma di Denise. La donna ha detto di essere ritrovata in un campo nel 2005 e non ha idea di chi sia la sua mamma. Oggi ha la stessa età che avrebbe Denise e per questo è andata in tv a far vedere il suo volto. I social sperano