Dati Covid falsificati in Sicilia, le intercettazioni tra Razza e Di Liberti: “Spalmiamoli un poco i decessi…”

30 Marzo 2021 11:30

Il testo delle intercettazioni tra l’Assessore Razza e la Di Liberti sui dati Covid falsificati in Sicilia per cui questa mattina è scattata l’inchiesta

Quadro chiaro e abbastanza preoccupante quello che emerge dalle intercettazioni in merito all’inchiesta che ha sconvolto quest’oggi la Sicilia. Falso materiale ed ideologico le accuse relative alla modifica del flusso dei dati Covid nell’isola diretto all’Istituto Superiore di Sanità, alterando la base – su tamponi e positivi – su cui adottare i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus. Ai domiciliari sono finiti la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell’assessorato Emilio Madonia. Nell’inchiesta è indagato anche l’assessore regionale alla Sanità della Sicilia Ruggero Razza.

Questo il testo delle intercettazioni tra Razza la dirigente regionale che avrebbe dovuto comunicare i dati dei decessi per Covid in Sicilia all’Istituto Superiore di Sanità, come scrive Ansa: “I deceduti glieli devo lasciare o glieli spalmo?”, chiede lei non sapendo di essere intercettata. “Ma sono veri?”, chiede Razza. “Si, solo che sono di 3 giorni fa”, risponde. E Razza dà l’ok: “Spalmiamoli un poco”. La dirigente prosegue: “Ah, ok allora oggi gliene do uno e gli altri li spalmo in questi giorni, va bene, ok. Mentre quelli del San Marco, i 6 sono veri e pure gli altri 5 sono tutti di ieri… quelli di Ragusa, Ragusa 5! E questi 6 al San Marco sono di ieri.. perché ieri il San Marco ne aveva avuti ieri altri 5 del giorno prima, in pratica. Va bene?” “Ok”, risponde l’assessore Razza.

“Letizia è inutile che facciamo stare in piedi sacchi vuoti… c’è stata una gravissima sottovalutazione e il dato finale di questa sottovalutazione è scritto in quegli indicatori, poi secondo me sono sbagliati perché mettono sullo stesso piano indicazioni diverse, però come avrai visto ci sono dei dati dove noi comunichiamo zero! … E chissà da quanto!”. Così l’assessore regionale alla Sanità siciliana Ruggero Razza parlava, non sapendo di essere intercettato, con la dirigente regionale Letizia Di Liberti dei dati sulla pandemia comunicati all’Iss.