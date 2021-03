Crotone, 3 punti preziosissimi nel segno di Simy! Poker al Torino nel primo successo targato Cosmi

7 Marzo 2021 17:01

Il Crotone ottiene 3 punti importantissimi in ottica salvezza: il primo successo targato Cosmi arriva con un 4-2 sul Torino

Dopo la netta ripassata subita dall’Atalanta, il Crotone aveva bisogno di una scossa. I calabresi hanno risposto presente nella delicata sfida contro il Torino che metteva in palio punti salvezza preziosissimi per entrambe le squadre. La seconda gara dell’era Serse Cosmi, subentrato al posto di Giovanni Stroppa, si è conclusa nel migliore dei modi, con un netto successo arrivato con il punteggio di 4-2. Gli ‘Squali’ interrompono un digiuno di vittorie che durava da 7 partite, dallo scorso 17 gennaio. Una vittoria importante quella firma dalla doppietta di Simy e le reti di Reca e Ounas (di Mandragora e Sanabria i gol granata) che permettono al Crotone di rilanciarsi in ottica salvezza: ancora ultimi in classifica, i calabresi sono a 5 punti dallo stesso Torino e a -6 dal Cagliari che occupa il primo posto utile per confermare la categoria.

Nelle altre gare del pomeriggio da segnalare il rocambolesco 3-3 tra Fiorentina e Parma, utile al Crotone che è a una sola lunghezza di svantaggio dai gialloblu. Vittoria esterna molto convincente nel Milan che, nonostante le assenze di Ibrahimovic, Mandzukic, Bennacer, Calhanoglu e con Theo Hernandez e Tonali acciaccati, è riuscito ad avere la meglio sul Veorna.

RISULTATI SERIE A 26ª GIORNATA

SABATO 6 MARZO

Ore 15:00

Spezia-Benevento 1-1 (24′ Gaich, 71′ Verde)

Ore 18:00

Udinese-Sassuolo 2-0 (42′ Llorente, Pereyra 90’+3)

Ore 20:45

Juventus-Lazio 3-1 (14′ Correa, 39′ Rabiot, 57′ e 60′ rig. Morata)

DOMENICA 7 MARZO

Ore 12:30

Roma-Genoa 1-0 (24′ Mancini)

Ore 15:00

Crotone-Torino 4-2 (27′ rig., 54′ Simy, 45’+1 Mandragora, 80′ Reca, 84′ Sanabria, 90’+4 Ounas)

Fiorentina-Parma 3-3 (28′ Martinez Quarta, 32′ rig. Kucka, 42′ Milenkovic, 72′ Kurtic, 90′ Mihaila, 90’+4 aut. Iacoponi )

Verona-Milan 0-2 (27′ Krunic, 50′ Dalot)

Ore 18:00

Sampdoria-Cagliari

Ore 20:45

Napoli-Bologna

LUNEDI’ 8 MARZO

Ore 20:45

Inter-Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

INTER 59 MILAN 56 JUVENTUS 52 ROMA 50 ATALANTA 49 NAPOLI 44 LAZIO 43 VERONA 38 SASSUOLO 36 UDINESE 32 SAMPDORIA 31 BOLOGNA 28 GENOA 27 SPEZIA 26 BENEVENTO 26 FIORENTINA 26 CAGLIARI 21 TORINO 20 PARMA 16 CROTONE 15



CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 20 reti Lukaku (Inter) 18 reti Muriel (Atalanta) 15 reti Immobile (Lazio) 14 reti Ibrahimovic (Milan) 14 reti Lautaro Martinez (Inter) 13 reti Joao Pedro (Cagliari) 12 reti Belotti (Torino) 11 reti Insigne (Napoli) 11 reti Caputo (Sassuolo) 11 reti

PROSSIMO TURNO 27ª GIORNATA

VENERDI’ 12 MARZO

Ore 15:00

Lazio-Cagliari

Ore 20:45

Atalanta-Spezia

SABATO 13 MARZO

Ore 15:00

SASSUOLO-VERONA

Ore 18:00

Benvento-Fiorentina

Ore 20:45

Genoa-Udinese

DOMENICA 14 MARZO

Ore 12:30

Bologna-Sampdoria

Ore 15:00

Parma-Roma

Torino-Inter

Ore 18:00

Cagliari-Juventus

Ore 20:45

Milan-Napoli