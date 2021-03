Crotone, scelto il sostituto di Stroppa: il nuovo allenatore è Serse Cosmi, ma spunta il giallo su Walter Zenga

1 Marzo 2021 16:53

Il Crotone ha deciso: il sostituto di Giovanni Stroppa sarà Serse Cosmi. Contattato anche Walter Zenga ma l’accordo è sfumato

Dopo settimane di grande titubanza, il Crotone ha optato per una netta presa di posizione. Finisce l’era di Giovanni Stroppa in Calabria dopo una grande cavalcata in Serie B che ha portato alla promozione in A ed una prima metà di stagione complicata con appena 12 punti raccolti in 24 gare. Il ko nello scontro salvezza contro il Cagliari è costato l’esonero a Stroppa, il cui posto verrà preso da Serse Cosmi che nelle prossime ore firmerà fino al termine della stagione. In mattinata era stato contattato anche Walter Zenga, ma con l’ex portiere non è stata trovata la base per alcun accordo economico: Zenga chiedeva un contatto fino a giugno 2022, garantendosi anche la possibilità di ripartire dall’eventuale Serie B mentre il club offriva un accordo solo fino a fine stagione.